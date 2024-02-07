Игорь Кизим: Белорусы и украинцы могут быстро помириться после войны, но есть нюанс 2 7.02.2024, 9:09

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Нужно выполнить два условия.

На днях экс-посол Украины в Минске Игорь Кизим был назначен послом по особым поручениям по Беларуси. В интервью украинскому изданию «Західний фронт» он рассказал о своей новой должности, о том, как Украина будет развивать отношения с белорусскими демсилами и официальным Минском, а также почему белорусы — не россияне.

Игорь Кизим был последним послом Украины в Беларуси с февраля 2017 года по 22 июня 2023 года. В апреле 2023 года МИД Украины осудил встречу Александра Лукашенко с главой оккупационной администрации Донецкой области Денисом Пушилиным и отозвал Кизима для консультаций. В Минск дипломат уже не вернулся и указом президента Украины был освобожден от должности.

«Я бы говорил о двух треках, на которых мы планируем работать»

Игорь Кизим рассказал, чем будет заниматься в должности посла по особым поручениям по Беларуси. Если обобщить, то это все «проблемные» вопросы, которые касаются нашей страны и находятся в ведении украинского МИДа, однако к ним прибавилось общение с представителями белорусских демократических сил в эмиграции.

— Очевидно, что демократические силы Беларуси сегодня — это реальность, которую нельзя игнорировать. У них есть свои центры, и для нас важно иметь контакты с ними, — сообщил дипломат.

Кизим подчеркнул, что украинско-белорусские «политические отношения, контакты на высоком и наивысшем уровне» фактически были поставлены на паузу после событий 2020 года. В то же время оставались «определенные контакты» в других сферах, в частности в экономической.

После февраля 2022 года было фактически прекращено сотрудничество между Украиной и Беларусью во всех областях, кроме консульских вопросов. Но дипломатические отношения между странами не разорваны до сих пор.

— Сегодня мы имеем фактически минимальный уровень дипломатических отношений между Украиной и Беларусью, и одна из моих главных задач как посла по особым поручениям — проводить комплексный анализ состояния этих отношений с позиций МИДа и вносить соответствующие предложения по их дальнейшему развитию, — добавил Кизим.

Хотя после назначения Кизима на новую должность стали говорить о появлении треугольника «официальный Киев — официальный Минск — белорусские демократические силы», сам посол считает, что это не совсем корректно:

— Я бы говорил о двух треках, на которых мы планируем работать. То есть у нас сохраняются дипломатические отношения с Беларусью, одновременно мы пытаемся наработать отношения с демократическими силами. К тому же я не думаю, что между режимом Лукашенко и белорусскими демократическими силами есть и могут быть какие-либо отношения.

Главная цель его работы, по словам Кизима, — не допустить новой вооруженной агрессии с территории Беларуси против Украины и обезопасить северную границу страны:

— Очевидно, что мы эту цель рассматриваем в рамках главного приоритета — поражения Российской Федерации и победы Украины в войне. Содействовать этому — одна из самых главных моих задач на новой должности.

«Надо услышать, чего ожидают белорусские демократические силы от украинской власти, и донести до них наше видение»

Кизим отметил: украинская дипломатия исходит из того, что значительная часть белорусского общества не поддерживает политику властей по отношению к Украине и «было бы ошибкой игнорировать этот факт»:

— Наоборот, мы должны работать на то, чтобы усиливать проукраинские позиции как в Беларуси, так и среди белорусской диаспоры.

Он добавил, что лично знаком со многими представителями белорусских демсил еще с тех пор, когда работал послом в Минске, но «речь идет о несколько ограниченных контактах»:

— Поэтому для меня сегодня первоочередной вопрос — наладить постоянные системные рабочие отношения с белорусскими демсилами и на основе этого сформулировать повестку дня текущих и стратегических вызовов и запросов, предложив варианты их решения. Надо услышать, чего ожидают белорусские демократические силы от украинской власти, и донести до них наше видение развития отношений с ними, — заявил Кизим.

Своим «первым серьезным опытом общения с белорусами в этом контексте» он назвал участие в конференции, организованной в ноябре прошлого года в Киеве полком Кастуся Калиновского, «бойцы которого, как известно, воюют против России в составе ВСУ».

«Мы должны категорически различать режим Лукашенко и интересы белорусского народа»

Посол прокомментировал случаи дискриминации белорусов в Украине, в частности со стороны государственных институтов — речь идет о проблемах с легализацией и о заблокированных банковских картах. Он признал, что эти проблемы «не совсем входят в сферу ведения» МИД Украины:

— Это вопрос скорее к Государственной миграционной службе, МВД или другим центральным органам исполнительной власти Украины.

Со своей стороны Кизим выразил готовность «как можно шире способствовать решению поднятых вопросов»:

— Также на уровне МИД мы можем выяснить позиции других органов центральной власти и вместе нарабатывать соответствующие решения в отношении граждан Беларуси, находящихся в Украине.

Согласно последним данным социологов, Беларусь стала лидером антирейтинга отношения украинцев к своим странам-соседям. Негативно относятся к нашей стране 78% жителей Украины, хуже — только к России.

Но, по мнению Кизима, восприятие белорусов в одном ряду с россиянами — «несправедливое обобщенное отношение украинцев к белорусскому обществу» и «отражение того впечатления, которое сложилось в первые ужасные дни широкомасштабного вторжения, будто бы все белорусы поддерживают Лукашенко»:

— Я хочу высказать четкую свою позицию. Мы должны категорически различать режим Лукашенко и его интересы с одной стороны и интересы белорусского народа — с другой. Да, за последние три года все действия режима Лукашенко были направлены против Украины, против демократии и цивилизованного мира, но это отнюдь не отвечало интересам белорусского народа и не имело всеобщей поддержки с его стороны.

«Белорусский народ — далеко не российское зомбированное общество, которое чуть ли не поголовно поддерживает Путина»

Кизим назвал «точкой невозврата» для Лукашенко 24 февраля 2022 года, когда тот разрешил российским войскам зайти из Беларуси на территорию Украины с оружием и начать военные действия:

— Это был тот момент, когда сотрудничество с режимом Лукашенко стало невозможно при любых обстоятельствах.

Посол заявил, что «история Лукашенко — это уже прошлое украинско-белорусских отношений» и сегодня нужно думать о том, как строить это взаимодействие после него:

— И в этом контексте очевидно, что та часть белорусского общества, которая выступает против социального регресса и поддерживает Украину, заслуживает уважения. Поэтому обобщенная негативная оценка по нему, на мой взгляд, здесь некорректна.

По мнению Кизима, «белорусский народ — далеко не российское зомбированное общество, которое чуть ли не поголовно поддерживает Путина и его безумные имперские амбиции», к тому же «большое этническое подразделение белорусов воюет на стороне Украины»:

— Это все должно иметь значение, когда мы пытаемся объективно определить свое отношение к белорусам.

Продолжая разговор о Лукашенко, Кизим признал, что в Украине «недооценили его желание сохранить свою власть любой ценой», которое обострилось после протестов 2020 года:

— После них когда-то единичные антиукраинские выпады со стороны режима Лукашенко приобрели характер системной антиукраинской политики.

Элементами «последовательной антиукраинской и антиевропейской политики» Лукашенко Кизим назвал российское вторжение в Украину с территории Беларуси, оскорбления в адрес президента Владимира Зеленского и, наконец, размещение на территории Беларуси тактического ядерного оружия.

Последнее, по его мнению, несет угрозу не только Украине и европейским странам, но прежде всего самой Беларуси:

— Она больше всего должна быть заинтересована, чтобы оружие вернули туда, откуда его привезли, что, кстати, будет соответствовать международным обязательствам как России, так и Беларуси.

В целом, считает Кизим, украинцы и белорусы могут «достаточно быстро найти понимание по любым проблемным вопросам»:

— Выполняются два условия — победа в войне с Россией и демократизация белорусского общества, — и мы совместно и быстро находим примирение за несколько лет. По крайней мере, это будет гораздо быстрее, чем в случае с Россией, где, очевидно, надо говорить о жизни поколений.

— Белорусам нужно понимать, что для украинцев главное — это воля, стремление к свободе и демократии. А украинцам следует знать о белорусах, что они достаточно терпеливы, но если терпение лопается, то они становятся такими, как украинцы, — резюмировал посол.