В Минске произошла масштабная авария на теплотрассе 7.02.2024, 9:27

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У жителей нескольких районов пропала горячая вода и отопление.

В Минске произошла очередная авария с трубопроводом, сообщает «Минэнерго». Она затронула жителей четырех районов.

«В связи с произошедшим в 00.40 повреждением транзитного трубопровода в районе улице Ольшевского, 1 возможны перебои в теплоснабжении и горячем водоснабжении потребителей Московского, Октябрьского, Фрунзенского и Центрального районов города Минска», — говорится в сообщении.

Ремонтные работы планировалась завершить к 8.00. Но уже в 7.25 в «Минэнерго» отчитались о ликвидации аварии и восстановлении теплоснабжения и подаче горячей воды. Там также принесли извинения за временные неудобства.

Фото: «Минэнерго»