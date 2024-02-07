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Предатель Царев внезапно обвинил «русский мир» в бандитизме

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  • 7.02.2024, 9:29
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Предатель Царев внезапно обвинил «русский мир» в бандитизме
Олег Царев

Рупор Кремля сломался?

Экс-депутат и предатель Украины Олег Царев заявил, что в Украине бандитизм был «исключительно» в русскоязычных регионах.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский.

В одном из интервью российским пропагандистам Царев сказал, что русские «вот такие».

«В Украине бандитизм был исключительно в русскоязычных регионах. И чем регион более русский — тем жестче было. Тем ближе к тому, что происходило в Питере, Татарстане. Поэтому русские — вот такие» — сказал Царев.

Казанский подметил, что раньше марионетки Кремля твердили о «русофобии» на территории Украины, однако теперь делают тоже самое.

«Теперь же и сами рупоры Кремля прямо говорят, что бандитизм, криминал и хтонь в Украину шли из «русского мира». Самое потрясающее, что Царев, который все понимает, при этом все равно поддерживал клоаку, из которой перло все это зло. А попытки Украины вырваться из этого криминального болота и интегрироваться в Европу — решительно отрицались», — подытожил журналист.

Украинофоб и бывший депутат от Партии регионов сбежал в Россию в 2014 году. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022-го, по данным следствия, Царев пересек границу Украины и прибыл на временно оккупированную территорию Киевской области, чтобы помогать оккупантам устанавливать там оккупационный режим. За это получил подозрение от СБУ.

Украина заочно осудила экс-нардепа на 12 лет тюрьмы за публичные призывы к сепаратизму и насильственному изменению и свержению конституционного строя во время Революции Достоинства.

Также в марте 2022-го Цареву сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и коллаборационизме.

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