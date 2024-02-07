Новая ракетная атака РФ: в жилых домах Киева прогремели мощные взрывы 3 7.02.2024, 9:44

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В Голосеевском районе пылает многоэтажка.

Россия в среду, 7 января, повторно атаковала Киев ракетами. В результате обстрела в городе частично исчез свет, из-за падения обломков возник пожар, есть пострадавшие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жители города призвали не игнорировать сообщения об опасности.

«Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!», – написал Кличко.

Он прибавил, что после взрыва вызов медиков в Днепровский район Киева. Кроме того, в результате вражеской атаки обломками ракеты в столице Украины повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

«Одному пострадавшему в Днепровском районе столицы медики оказали помощь на месте», – уточнил мэр.

Впоследствии в компании ДТЭК сообщили, что из-за обстрела российских оккупантов в Киеве без света осталась часть жителей в Днепровском районе.

«Только что позволит ситуация с безопасностью энергетики осмотрят оборудование, выяснят причины и сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет», – подчеркнули энергетики.

В 8:10 Кличко сообщил, что пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания.

Позже Киевский городской голова проинформировал, что в Голосеевском районе, предварительно, возгорание в многоквартирном доме. А в Днепровском районе столицы пока двое пострадавших. Обоим медики оказали помощь на месте.

«В Голосеевском районе горят автомобили и помещения СТО. Все службы на месте. Обращений к медикам пока не поступало», – добавил мэр Киева.