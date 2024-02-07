Боевик имени товарища Стегачева в Энгельсе Сергей Романов, planeta.press

7.02.2024, 10:00

Россия тебя бросит, сынок.

И помните, у нас длинные руки, как говорил герой известного литературно-кинематографического произведения. И теперь в Энгельсе «гибнут» не только бомбардировщики.

И уж кто-кто умеет проводить спецоперации – это украинцы. Сравнение тамошних спецназначенцев с хваленым Моссадом – отнюдь не фигура речи. Слова украинских силовиков – это не пустые угрозы. Там не обещают «стирать Россию в ядерный пепел». Украинские спецслужбы методично устраняют своих врагов из числа россиян и коллаборантов-украинцев. Не спрятаться буквально нигде: от Калининграда до Владивостока.

Такие операции тоже получат поэтическое название. Что-то вроде «Гнева Божьего», только это все – частности. Работа идет прозаичная.

Здесь речь идет не о самом факте мести как таковой. В горячей войне не принято размениваться на блюдо, которое обычно подают холодным.

Расстреляли, но это лишь малая часть тех мучений, которую заслуживает каждый пилот российской армии.

Украинцы, кроме идеалистических мотивов, руководствуются еще и практическими соображениями. Перенос боевых действий на территорию Россию – отличная пища для раздумий и предположений из разряда: «А, может, ну ее – эту спецоперацию?».

И в своих публичных выступлениях в Киеве говорят правду. Наказание постигнет всех и каждого, кто является адептом войны.

Пришла очередь и убийцы гражданского населения в Украине и Сирии Олега Стегачева. О его состоянии здоровья ничего не сообщают до сих пор, но вряд ли там что-то хорошее (для него).

Куда более показательна реакция российских властей на покушение на Стегачева. Русские своих бросают. Какова неожиданность! Летчика попросту «уволили» со своей должности задним числом.

Конечно же, соврали. От создателей «нас там нет», «они заблудились», «форму летчика Вооруженных сил России можно купить в любом магазине». Даже не было дежурных вскриков о «террористической сущности киевского режима», не говоря уже о попытках Совбеза ООН.

Вот еще ноу-хау того, как нужно открещиваться от солдат свой же армии. Родина тебя бросит, сынок.

Теперь у нас заявление на увольнение без даты. И хорошо ведь отделался (если выживет). А мог бы умереть более загадочно. Как те, окутанные флером таинственности, смерти создателей «Калибров».

Предполагаемая гибель Стегачева – дело даже благородное. Поскольку он со своими вылетами на бомбардировки действительно представляет собой опасность для украинского государства и для украинского общества. Да, пусть для признания – так себе время и способ реализации, но зато не такой, как «дома». Уволился наш сотрудник. Был – да сплыл. Спрашивайте в аптеке за углом.

Остается только догадывается, как дальше будет развиваться боевик имени товарища Стегачева. Выживет ли он или перейдет в Царство Мертвых, но каждому его коллеге важно помнить: вы – расходники, сопутствующий ущерб, корм для рыбок, (если повезло приземлиться над какой-нибудь акваторией).

В самом идеальном случае – «ранение из травматического пистолета на почве бытовой ссоры». И никакого тебе «героя спецоперации», никакой народной любви и чепчиков в воздух. Только короткая заметка в Телеграм-канале российских ВКС.

Сергей Романов, planeta.press