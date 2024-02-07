Лукашенко и его управделами валяют дурака 10 7.02.2024, 10:13

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Новая имитация от неадекватного диктатора.

Пока в стране идут репрессии, а Беларусь постепенно утрачивает суверенитет, неадекватный Лукашенко пытается сделать вид, что возрождает производство музыкальных инструментов, пишет udf.

Грандиозная задача от Лукашенко

Принимая на прошлой неделе с докладом управляющего делами президента Юрия Назарова, Александр Лукашенко то ли выдвинул ему требование, то ли высказал просьбу по неожиданному вопросу.

«Есть направления, которые мне хотелось бы, чтобы Управление делами развивало: музыкальные инструменты и прочее. Наша нация музыкальная, образованная в этом плане, а мы в основном покупаем импортное. Что-то попробовали в Борисове воссоздать – вроде бы, на этом и заглохло. Это, конечно, вопрос государственный, не только Управления делами, но тебе как опытному человеку надо посмотреть и на государственные организации, которые должны подключиться и сделать максимум, в частности для развития этого направления», – заявил диктатор.

Выйдя после встречи с Лукашенко к журналистам госСМИ, Назаров о возрождении производства музыкальных инструментов ничего не сказал – возможно потому, что был ошеломлен поставленной задачей.

О нереалистичности выполнения поручения говорит хотя бы тот факт, что ту же самую задачу Лукашенко уже ставил более пяти лет назад – в 2018-м. Тогда руководитель страны делал вид, что возродить массовое производство музыкальных инструментов в Беларуси – вообще не проблема.

«Посчитайте, сколько надо денег на все, о чем мы говорили, без излишеств. К первому октября скажите. Основное мы должны произвести у себя. Что надо по импорту пока закупить – мы закупим. Но мы собрались для того, чтобы производить все у себя… Эта программа должна быть реализована процентов на 90-95 уже в 2019 году», – говорил Лукашенко.

Более того, он уверял, проблем с финансированием не будет. Чего же на практике смогли добиться за прошедшие годы, рассказываем при примере производства пианино «Беларусь».

Имитация производства пианино «Беларусь»

Лукашенко известен своими ретроградными взглядами, поэтому идея возродить производство музыкальных инструментов неудивительна. В советские времена на Борисовской фабрике, где работало порядка трех тысяч человек, массово выпускали пианино «Беларусь» (до 2000 в месяц), которое расходилось по всему СССР.

С распадом Союза фабрика постепенно пришла к банкротству. Потребители все больше предпочитали компактные цифровые инструменты, а производство в Борисове, вероятно, никогда не было рентабельным.

По инициативе Лукашенко в 2018 году создали новую «Фабрика фортепиано» – на этот раз уже в Минске. Теперь именно там выпускаются инструменты под названием «Беларусь». Правда, это производство – по большему счету имитация.

Как рассказывало руководство предприятия несколько лет назад, на фабрике работает всего около 25 человек. При этом они умудряются ежегодно выпускать по 500-700 пианино. Как же им это удается?

Дело в том, что на практике инструменты не производят, а просто собирают из закупленных за границей комплектующих. Причем если поначалу комплектующие были качественными и их привозили из Германии, то теперь покупают в Китае.

В 2022-м году вице-премьер Игорь Петришенко сообщил, что видит «огромный потенциал» для экспорта в Россию. Основывался он на том, что в предыдущем году в РФ поставили… 16 пианино.

Несмотря на заявления белорусских властей, утратив традиции производства музыкальных инструментов и не будучи встроенными в глобальный рынок, наша страна не имеет перспектив действовать в этой сфере без больших убытков.

Качественные инструменты покупали и будут покупать в Германии, Франции, Италии и США. Дешевые – в Китае: там на одной фабрике производят больше фортепиано, чем в Беларуси собирают из комплектующих за год.