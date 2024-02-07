Охотники за кораблями: в ГУР показали работу морских дронов, потопивших «Ивановец» 1 7.02.2024, 10:20

1,548

На их счету также — корабль «Сергей Котов», фрегат «Адмирал Макаров» и другие.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали кадры работы группы морских дронов Group 13. Именно эти охотники за российскими кораблями потопили ракетный корабль оккупантов «Ивановец».

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУР. Как рассказал командир подразделения Group 13, в операции по уничтожению этого катера были использованы 10 морских дронов. Шесть из них поразили «Ивановец».

На кадрах видно, как дроны приближались к кораблю, а затем прозвучали взрывы.

В ГУР подчеркнули, что эти морские дроны – это полностью украинская разработка от дизайна до программного обеспечения.

Всего на счету группы операторов Group 13 уже более полудесятка вражеских военных суден, среди которых, кроме «Ивановца», патрульный корабль «Сергей Котов», фрегат «Адмирал Макаров» и другие.

«Парни обещают, что для российского флота это только начало, ведь за технологиями будущее», – отметили в ГУР.