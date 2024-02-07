«Цены на жилье заставляют захлебываться слюнками» 8 7.02.2024, 10:25

5,920

Белорусы рассказали, планируют ли они заводить детей.

Издание «Салідарнасць» спросило у некоторых белорусов, проживающих в Беларуси, планируют ли они становиться родителями в ближайшем будущем и что влияет на их решение.

«Не рассчитываем на «дал бог зайку, даст и лужайку»

Анастасии — 26 лет, ее мужу Григорию — 29 (все имена собеседников изменены). Вопрос детей супруги обсуждали не раз, но всегда приходили к выводу, что пока планировать свое продолжение не будут.

— Нет желания и нет финансов. Я люблю детей, но пока что мы сами не можем быть финансово независимы. В прошлом году, чтобы сделать операцию кошке, ждали зарплату. На «даст бог зайку, даст и лужайку» мы не рассчитываем.

Поэтому сначала хотелось бы обеспечить себя финансово. Я работаю в сфере образования, где это невозможно — моя зарплата около 315$ при нагрузке в ставку, поэтому буду искать другие пути. Когда муж также работал в образовании, было тяжело, но сейчас он перешел в IT, поэтому можем позволить себе больше.

Благо, есть свое жилье — живем в квартире моих родителей, а они построили себе трехкомнатную и еще выплачивают за нее кредит.

«Цены на съемное жилье, а уж тем более собственное, заставляют захлебываться слюнками»

Марии и Ярославу 25 лет. Пара пока не живет вместе, но строит планы на будущее. Завести детей они бы тоже хотели, но мешает финансовый вопрос.

— В ближайшие два-три года точно планировать детей не будем. Хотелось бы, но все упирается в жилье и финансы. Мы оба живем в общежитиях и видим, в каких условиях здесь живут семьи. Если с одним ребенком это еще терпимо, то с двумя и более точно нет.

Цены на съемное жилье, а уж тем более собственное, заставляют захлебываться слюнками. В ближайшем будущем я очень рассчитываю на повышение зарплаты, а так стараемся оба откладывать.

«Не раньше, чем через лет семь»

Майе — 21, ее молодому человеку — 28. Пара живет вместе около двух лет, а встречаются больше трех. Детей Майя и Александр планируют, но не в ближайшем будущем.

— Не раньше, чем через лет семь. Во-первых, сначала хотелось бы приобрести свое жилье: не хочется постоянно искать съемное, будучи с ребенком. Тем более, что многие арендодатели ставят условие: без детей и животных.

Во-вторых, необходим хороший заработок, чтобы дать ребенку все необходимое, а это довольно сложно в нашей стране.

Также мы откладываем вопрос детей, потому что сейчас очень непонятное время: в любой момент может произойти что-то опасное.

«Реформы в образовании, армии — многое мне не нравится, и я задумываюсь, как будет, когда все это коснется моих детей»

Маргарите — 35 лет, ее мужу — 31. У супругов двое детей, 2019 и 2021 года рождения.

— Старшего мы рожали еще в спокойное время, младшая у нас получилась немного незапланированным ребенком, но это никак не повлияло на наше решение рожать.

По словам Маргариты, у нее, «как у любого родителя, есть определенные страхи за будущее своих детей».

— Например, меня пугает, что будет, когда наши дети пойдут в школу: чему они будут обучаться? Ведь политическая ситуация в стране влияет на образовательный вектор. При этом я оптимист по жизни: верю, что есть грамотные специалисты, которые стараются обходить острые углы нашего нынешнего образования.

Мне также хочется научить своих детей критическому мышлению до того, как они пойдут в школу, чтобы у них не было слепой веры взрослому человеку. Взрослый не равно авторитет, он не всегда может быть прав.

Конечно, хотелось бы лучшего для своих детей. И, к сожалению, не всегда это лучшее — в стране, где мы живем. Реформы в образовании, армии — многое мне нравится, и я задумываюсь, как будет, когда все это коснется моих детей. Но мы с мужем верим: что-то будет меняться и не все будет так печально, как мы сейчас можем надумать.

На вопрос, присутствуют ли сложности в содержании и воспитании двоих детей, собеседница «Салідарнасці» отмечает только финансовые моменты.

— Зарплаты не успевают за ростом цен, а потребности возрастают, особенно с взрослением детей. Поэтому наши возможности не всегда совпадают с «хотелками» — люди, которые хотят завести детей, должны понимать, что тратить придется много. Порой приходится в чем-то отказывать себе, потому что нужно ребенку.

Становиться многодетными родителями супруги не планируют.

— На это есть много причин. Во-первых, здоровье: сложности были уже во вторую беременность, вряд ли мой организм сможет благополучно выносить и родить еще одного ребенка, а потом восстановиться.

Во-вторых, эмоциональная составляющая: смогу ли я высидеть еще один декрет? Я уже погрязла в быту и очень хочу на работу.

Также важным моментом является недвижимость, точнее, ее отсутствие. Сейчас мы вчетвером живем в условиях одной комнаты. Поселить сюда еще одного ребенка было бы неуважением к себе и уже имеющимся детям. А родить третьего ради получения квартиры — это как материальная выгода, я такого ни в коем случае не хочу.

Ну и финансовый вопрос. Зарплата от появления третьего ребенка не вырастет, а расходы увеличатся. Придется в чем-то ущемлять и себя, и детей. А ради чего? У нас уже есть двое прекрасный деток!

«Задуматься о своем продолжении сможем, когда переедем»

Ксении и Андрею — 23 года. Пара вместе уже два года и год живут в съемной квартире. Заводить детей молодые люди пока не планируют.

— Мы часто задумываемся о переезде по разным причинам: хочется жить в безопасности, чувствовать себя свободно, к тому же хотелось бы изменить климат на более мягкий и теплый.

А еще ни я, ни Андрей пока что не нашли себя в жизни. Мы работаем, но хотелось бы поменять сферу деятельности, добиться успехов в карьере, приобрести машину, подзаработать денег на будущее, чтобы иметь возможность обеспечивать не только себя, но и детей.

Поэтому задуматься о своем продолжении мы сможем только тогда, когда переедем и будем чувствовать себя комфортно. А это точно не раньше, чем через пять лет.

«Хочется еще пожить для себя»

Полине — 28 лет, ее молодому человеку 27. Вместе они уже три года.

— Казалось бы, можно уже сейчас заводить детей, но у меня новая классная работа, на которой хотелось бы чего-то достичь. Поэтому один из основных критериев, которые влияют на решение рожать — это моя самореализация, а также финансовый и жилищный вопрос.

Мы живем в съемной квартире, и это немалая часть расходов. С нынешними ценами надо обеспечить хотя бы себя, ведь хочется жить, а не выживать от зарплаты до зарплаты.

Также девушка признается, что у нее есть страх стать родителем, поскольку это большая ответственность: «Хотелось бы еще пожить для себя, поэтому детей планирую не раньше 30 лет».

— Конечно, есть еще вопрос безопасности — в наше время всегда будут сомнения. Хотелось бы жить и рожать с уверенностью в завтрашнем дне. И, тем не менее, в основном я откладываю рождение ребенка из-за пунктов выше.