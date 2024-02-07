Очевидцы сняли на видео пожар в общежитии в Минске 1 7.02.2024, 10:32

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В здании на улице Кропоткина объявили эвакуацию.

Утром в среду, 7 февраля, очевидцы сняли на видео чрезвычайное происшествие на улице Кропоткина, 95 в Минске. Там вспыхнул пожар в здании общежития №2 УП «Ремфорт» Минскоблсельстроя.

По словам очевидцев, возгорание произошло примерно в 06:10, после чего в здании объявили эвакуацию.

Судя по видео, когда на место ЧП прибыли пожарные расчеты, одна из квартир на верхнем этаже горела открытым пламенем.

В МЧС пока не озвучили официальную информацию о пострадавших и размере ущерба, причиненного огнем, однако также опубликовали в своем официальном телеграм-канале видео с места ЧП.