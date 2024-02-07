Массированный обстрел Украины: в Киеве наступил частичный блэкаут 4 7.02.2024, 10:47

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Левый берег Днепра остался без водоснабжения после взрывов.

Ночью ВС РФ атаковали Украину «Шахедами», а утром 7 февраля запустили ракеты. Взрывы прогремели в нескольких областях, зафиксировано попадание в гражданскую инфраструктуру. «Фокус» собрал все, что известно об ударах по городам и регионам.

Киев

В 6:59 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Он отметил, что работает ПВО и призвал жителей находиться в укрытиях.

Корреспондент «Фокуса» передает, что примерно в 7:41 в столице прогремел еще один громкий взрыв. Кличко подтвердил это и призвал не покидать укрытия.

Впоследствии городской голова проинформировал, что после взрыва вызвали «скорую» в Днепровский район. Примерно в 8:00 прогремела еще одна серия взрывов.

Кличко заявил, что в результате обстрела обломками ракеты были повреждены две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу осталась без света. Также левый берег Киева остался без водоснабжения после взрывов.

Также мэр передал, что одному пострадавшему в Днепровском районе оказали медицинскую помощь на месте. В Голосеевский район выехали пожарные. Предварительно, там вспыхнуло здание.

Впоследствии Кличко уточнил, что, по предварительным данным, горит многоквартирный дом. В то же время количество пострадавших в Днепровском районе столицы возросло до двух человек.

«В Голосеевском районе горят машины и помещения СТО. Все службы на месте. Обращений к медикам пока не поступало», — написал позже городской голова.

В 8:30 стало известно, что в результате обстрела в Киеве повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу. Мэр пообещал, что специалисты безотлагательно начнут ремонтные работы.

Харьков

По Харьковской области, по данным ОВА, было по меньшей мере четыре удара. В самом Харькове были попадания в Слободском районе.

«Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту — без пострадавших», — написал руководитель администрации Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил, что есть информация о попадании в районе нежилых объектов.

Николаев

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким утром проинформировал, что ночью в регионе сбили три дрона типа Shahed-136/131. Утром ВС РФ атаковали Николаев «Шахедами» и ракетами воздушного базирования.

В результате ударов произошли возгорания на участке подземного газопровода и территории инфраструктурного объекта.

Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что в городе повреждены жилые дома, и примерно 20 из них остались без крыш. В Николаеве есть раненые, один человек был госпитализирован, другим оказали помощь на месте.

«Повреждения газовых и водопроводных сетей — коммунальщики уже ликвидируют», — отметил Сенкевич.

Он добавил, что также на места повреждений в результате атаки выехали строительные бригады.

Другие регионы

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в 7:32 заявил о взрывах в Дрогобыче. Также он предупреждал о маневрировании крылатых ракет между Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областями.

Корреспонденты «Суспільне» информировали о взрывах в Черкасской области.