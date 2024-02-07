Репетитор из Минска составила словарь «подросткового сленга» и вызвала споры в соцсетях 1 7.02.2024, 11:40

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Разгорелись нешуточные дебаты.

Минчанка Наталия Шпаковская, которая работает репетитором русского языка, составила словарь сленга подростков, чтобы помочь их родителям понять своих детей. Видео она опубликовала в TikTok. В итоге разгорелись дебаты.

«Для тех, кому 40+, чтобы понимать, о чем говорят наши дети», — объяснила в ролике репетитор.

В ее словарь вошли такие слова, как «краш», «кринжовый», «рофлить», «флексить» и другие. В видео она объясняет, что они означают.

Однако пользователи в комментариях усомнились в современности этого словаря.

«Мы так не общаемся», «Подростки не используют эти слова», «Кто такой сленг счас юзает вообще?» — высказали мнение комментаторы.

Некоторые поправили ее, пояснив, что она не совсем верно описала значение.

Тем временем Onliner пообщался с Наталией, и выяснил, что вдохновение для этого видео она нашла в тренажерном зале, потому что там часто по телевизору показывают клипы Клавы Коки.

Она рассказала, что с подростками общается только во время частных уроков по русскому языку, и подтвердила, что на занятиях они действительно не используют такие слова.

«Но мы же живем не в замкнутом пространстве, и человек я общительный. Вдруг я стала осознавать, что не понимаю некоторых слов, и в силу своей любознательной натуры стала искать информацию, понятное дело, в интернете. Я проанализировала кучу ресурсов, чтобы разобраться, и стала интересоваться у своих знакомых, понятны ли им эти слова», — пояснила Наталия.

Она считает, что у тех, кто прокомментировал ролик, с чувством юмора не все в порядке, ведь видео шутливое, а сама она не считает себя знатоком молодежного сленга.

При этом на критику репетитор не обижается. По ее словам, это только мотивирует ее совершенствоваться.