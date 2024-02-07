Стало известно, какое оружие Эквадор хочет передать Украине через США 1 7.02.2024, 11:43

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Неожиданные подробности.

Эквадор в рамках соглашения с Соединенными Штатами о передаче оружия советского производства в обмен на современное, передаст Америке зенитно-ракетные комплексы «Оса». Эти ЗРК из США переправят в Украину.

Как пишет Infodefensa, в США отправят шесть ЗРК SA-8B Gecko по классификации НАТО. Это и есть советские ЗРК ОСА-АКМ.

Соглашение Эквадор предусматривает не только поставки в США старых ЗРК в обмен на новые американские системы, а также процессы обучения, поддержки и поставок запасных частей. Однако какие именно системы будут переданы в Эквадор, не сообщается.

Зато известно, что машины, которые отдадут Украине, находятся на балансе боевого авиаполка №21 «Таура». Это либо вариант 9К33М2 ОСА-АК, либо вариант АКМ. В Эквадор эти ЗРК в свое время попали именно из Украины.

Издание добавляет, что хотя с начала вторжения РФ Украина потеряла 18 таких систем, три из них еще ремонтопригодны. Кроме того, ВСУ уничтожили шесть и захватили еще шесть таких ЗРК у РФ.

Что такое ЗРК ОСА-АКМ

Это всепогодный автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс. Он предназначен для прикрытия сил и средств пехоты во всех видах боевых действий. На вооружение ЗРК был поставлен еще в октябре 1971 года. В РФ на конец 2007 года на вооружении находилось более 400 таких машин.

В Украине на вооружении были ЗРК ОСА-АКМ, переработанные в «Укррадарпроекте». Украинская модернизация ЗРК позволяла получать внешние целеуказания от внешнего командного пункта в радиусе 90 км и работать на значительной удаленности от внешнего командного пункта.