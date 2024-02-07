Белорус четыре года пользовался каршерингом и вызвал этим дискуссию в Сети 7.02.2024, 11:46

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Выгоднее ли собственной машины?

Минчанин четыре года ездил только на каршеринговых авто. Опытом он поделился в своем видео в TikTok, которое набрало 220 тыс. просмотров меньше чем за сутки, замечает tochka.by.

Мужчина рассказал, что использовал несколько сервисов, причем довольно часто. Он ездил каждый день на работу и домой, а также по другим делам.

Всего за рулем арендованного авто он провел около 48 тыс. минут, или 800 часов. По подсчетам минчанина, цены на каршеринг изменились с 0,29 до 0,45 рубля за минуту.

Взяв среднее значение, он заключил, что всего потратил 15 тысяч рублей около 312 рублей в месяц.

«А много это или мало – я не знаю», – заявил автор видео, добавив, что платежи по кредиту за новую машину наверняка обойдутся дороже.

Что говорят комментаторы в каршеринговых авто

В комментариях разгорелась дискуссия и обмен опытом. Некоторые пользователи голосуют за каршеринг.

«У меня 400 р. в месяц топливо, и это дом, работа, магазин и по прочим делам. А ТО, ремонты и прочее…» – жалуются в сети.

«312 руб., копейки, в месяц по сравнению со своим авто», – подсчитывают комментаторы.

Другая сторона не спорит с цифрами, но находит другие минусы в каршеринговых авто.

«С покупкой авто сравнивать наверное не сильно корректно, авто потом можно продать и часть вернуть. Вопрос в том, что его нужно заправить и обслужить, страховка, то», – считает один из пользователей.

«Бегать с утра не прикольно за каршерингом, согласны?» – задается вопросом другой.