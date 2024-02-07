СМИ: Залужному предлагали стать послом в одной из стран НАТО 7.02.2024, 11:48

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Валерий Залужный

Предложение оказалось нереальным.

Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному предлагали позицию посла в одной из стран НАТО, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники из окружения главнокомандующего ВСУ.

Однако, по словам источника, «тут же оказалось, что предложение нереально», поскольку посол может быть исключительно гражданским, а Залужный — военный генерал.

«То есть ему надо для этого уволиться, а у нас военное положение, это невозможно», — говорит источник.

Издание пишет, что в течение недели после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Залужный и его люди прожили в ожидании отставки. Все это время Офис президента Украины и министр обороны Рустем Умеров пытались уговорить главкома «поискать себе место» в команде.

Слухи об увольнении Залужного — что известно

29 января СМИ сообщили о вероятном увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отверг эту информацию. Сам президент в своем вечернем обращении об отставке Залужного не упомянул.

По данным NYT, Зеленский все-таки планировал уволить главнокомандующего ВСУ, но изменил решение после того, как информация попала в СМИ. WP сообщала, что причина возможной отставки — разногласия из-за разных взглядов на мобилизацию в Украине.

The Economist писал, что Залужному предлагали должность секретаря Совета национальной безопасности Украины, однако он отказался, а заменить его якобы могут руководитель ГУР Кирилл Буданов или командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.