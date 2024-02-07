«Начинаю утро в укрытии»: Боррель попал под массированный обстрел РФ в Киеве 7.02.2024, 11:56

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Жозеп Боррель

Фото: dpa

И показал фото из убежища.

Утром 7 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель стал свидетелем массированного обстрела Украины. Во время воздушной тревоги в Киеве чиновник спустился в укрытие.

Об этом он сообщил в соцсети Х (ранее известной как Twitter). Жозеп Боррель отметил, что из-за российской агрессии для украинцев такие утра, к сожалению, стали ежедневной реальностью.

«Начинаю свое утро в укрытии, когда по Киеву раздается воздушная тревога. Это ежедневная реальность храброго украинского народа, когда Россия начала противоправную агрессию», – говорится в сообщении.

Отметим, что высокий представитель ЕС прибыл в Киев еще 6 февраля. Это уже четвертый его визит с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. На этот раз цель визита – обсудить текущую обработку обязательств по безопасности для Киева со стороны ЕС.