«Ник и Майк»: Лукашенко внезапно исчез 8 7.02.2024, 12:09

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Фото: Дмитрий Азаров,

Коммерсантъ

Диктатора пытаются поставить на ноги?

Во дворце уже привыкли к тому, что Лукашенко регулярно исчезает на несколько дней. И лучшее решение, которое было придумано - ничего не объяснять и не комментировать, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Попытки забивать эфир «консервами» провалились на Викторе Шеймане. Заваливание каналов абстрактными фото вызывает больше вопросов, чем что-то объясняет.

Демонстрация не вполне функционального состояния синепалого, чтобы подтвердить, что он жив, как в случае с восковой мумией, порождает мемы.

Поэтому, обсудив все плохие варианты, выбрали тот, который кажется наименее плохим – просто молчать в эфире. Даже без дежурных фраз про «работу с документами», «крепкое рукопожатие» и «свежее дыхание».

У этой тактики есть свои плюсы: не нужно объяснять, где «синепалый» и что ему капают в этот раз, чтобы поставить на ноги. Но есть и минусы.

Во-первых, отсутствие шума в эфире демонстрирует, что судьба «синепалого» не сильно вообще кого-то интересует, кроме ближнего круга. Одновременно подспудно это готовит общественное мнение к тому моменту, что «синепалого» не станет. Никто даже и не заметит.

Вот сейчас после двух дней подготовки мумия полетит в Узбекистан. То есть теперь нужно не только откачивать после поездки, но и накачивать перед.