Горящая многоэтажка и огромная воронка: фото и видео последствий обстрела Киева 1 7.02.2024, 12:15

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Зеленский заявил о гибели двух человек.

В Киеве сегодня, 7 февраля из-за массированной ракетной атаки обломками повреждена многоэтажка в Голосеевском районе, там горит несколько этажей. А на левобережье образовалась огромная воронка.

РБК-Украина публикует фото и видео последствий обстрелов в разных районах столицы.

В частности, из-за падения обломков и повреждения автомобилей зафиксировано в Деснянском и Днепровском районах.

Также на левобережье фиксируются обесточивание. Все из-за аварийных отключений света, которые применили в результате атаки.

Известно, что из-за падения обломков от утренней ракетной атаки зафиксированы повреждения 2 высоковольтные линии.

Кроме того, в Голосеевском районе есть разрушение в 18-этажном доме - подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. По данным МВД, под завалами, вероятно, есть погибшие. Также там загорелось здание СТО и автомобили.

Всего в Голосеевском и Днепровском районах пострадали более десятка человек.

Зеленский сообщил о двух погибших в результате ракетного удара по Киеву

В среду, 7 февраля, в результате массированного удара РФ в Киеве погибли два человека. Под завалами могут быть люди.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в Киеве пострадали более десяти человек, под завалами могут находиться люди.

Кроме того, в столице повреждены некоторые коммуникации, в частности высоковольтные кабели.

По словам президента Украины, в Харьковской области пострадали два человека, еще одного удалось спасти. Во Львовской области спасатели работают на месте. В Николаеве — один погибший и десятки поврежденных домов.

«Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Обязательно ответим России — террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий. Спасибо всем нашим медикам, спасателям, коммунальным службам. Спасибо всем, кто заботится о нашем государстве, спасает и помогает людям», — говорится в заметке президента Украины.

Обстрел Киева

Напомним, что сегодня российская армия массированно атаковала Украину, используя крылатые ракеты и баллистику. Только над Киевом и районом ПВО удалось сбить около 20 вражеских целей. После серии взрывов стало известно, что в результате обломков есть последствия в нескольких районах столицы.