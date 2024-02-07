«Все больше белорусов поддерживают и жаждут санкций» 4 7.02.2024, 12:15

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Белоруска рассказала, как люди реагируют на маразматические решения властей.

На днях гомельский «суд» признал Telegram-канал программы «Transport.BY» экстремистским. Программа содержит расписания автобусов по всей стране. Читательница сайта Charter97.org отреагировала на маразматическое решение властей:

— Программу скачали себе более 500 тысяч белорусов, что значительно увеличивает возможности карателей для захвата людей. Но и без программы пользоваться общественным транспортом неудобно, потому что электронные табло есть, пожалуй, только в столице, и не на всех остановках. А в нашем, казалось бы, благополучном Солигорске пассажиры могут только мечтать об электронном табло на остановке.

Денег в бюджете нет. И неудивительно, ведь все они идут на карательную машину, а не на развитие инфраструктуры.

Сегодня мне проще написать в редакцию, чем обсуждать эту проблему с коллегами. Ведь атмосфера стала настолько напряженной и токсичной, что мы обсуждаем с коллегами рецепты и погоду. Страшно, что какой-нибудь благодетель найдется и напишет донос, что я использую «экстремистскую» программу.

А сегодня нас сажают за решетку только за то, что ты есть, что ты живешь, вернее, существуешь! Поэтому, уверяю вас, как использовала, так и буду использовать, как читала «Хартию», так и буду читать. Вам кажется, негодяи, что чем больше ужасов, тем больше тебя будут любить люди.

А я скажу, что эффект обратный: чем больше мучишь и арестовываешь, тем больше ненависти сеешь в душах людей! Все больше людей поддерживают и жаждут санкций, потому что санкции сегодня по сравнению с террором выглядят как хорошая подарочная карта, которой белорусы обязательно воспользуются.

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