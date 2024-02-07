Эксперт назвал главную цель Путина в противостоянии с НАТО 6 7.02.2024, 12:19

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Александр Мусиенко

Готов ли Кремль к прямому вторжению?

Журналисты провели исследование, чтобы узнать, как много жителей Европы готовы принять участие в военных действиях. По результатам опроса стало ясно, что в ни в одной из опрошенных стран даже половина населения не выразила готовности вступить в войну. Большинство европейцев считают, что Соединенные Штаты Америки обеспечат им защиту и предотвратят возможные военные конфликты. Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии изданию «24 Канал».

По его словам, у европейцев сейчас совершенно иная повестка дня, которая далека от милитаризации. Эти тенденции сложились еще десятилетия назад, после разрушения Берлинской стены.

«Выросло поколение, которое знает о Холодной войне в Германии только из истории. Чего немцам переживать, если у них есть Рамштайн», – сказал Мусиенко.

При этом страны Балтии осознают, что основные угрозы направлены на них, и поэтому они проявляют большую мобильность и концентрацию. В настоящее время Польша расширяет состав контрактной армии, создавая дополнительные бригады.

Эксперт отметил, что Путин не стремится к оккупации стран НАТО — его целью является разложение единства Альянса. Он хочет добиться этого на этапе принятия решений, когда страны НАТО обсуждают, как реагировать на агрессию России.

«Тогда, по мнению Путина и Кремля, должно было бы проявиться то, что мы видим сейчас в социологических опросах. Желающих воевать немного, поэтому сейчас в европейских странах увеличивается численность регулярных Вооруженных сил, то есть контрактной армии», – сказал Мусиенко.

Он добавил, что Россия стремится продемонстрировать неэффективность Североатлантического альянса и вызвать внутренний кризис в НАТО. Для достижения этой цели российские власти могут взять на вооружение тактику «зеленых человечков», временно оккупируя одну из стран Балтии. Это может вызвать значительное сопротивление и недовольство населения в этом регионе.