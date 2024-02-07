Пропагандисты и стукачи почувствовали расплату Игорь Эйдман

7.02.2024, 12:26

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Игорь Эйдман

Кот-Бегемот на украинском боевом дроне уже вылетел за ними.

Знаете, почему пропагандисты не просто ругаются, а буквально захлебываются в истерике по поводу «Мастера и Маргариты» Локшина? Это страх. Они увидели в этом фильме образ будущего воздаяния, расплаты за преступления.

Пропагандисты, стукачи и жулики внутренне ассоциируют себя с коллегами: Берлиозом, Латунским, Варенухой, Бенгальским и т.д. Они испугались, что их ждет такая же судьба, а их путинский Содом сожгут, как сжег его в последних кадрах Локшин.

Егор Холмогоров от страха бьется в истерике:

«Фильм «Мастер и Маргарита» плох тем, что «библия интеллигенции» используется там для обоснования терроризма против всех, кто не нравится этой либеральной интеллигенции (заукраинцам и русофобам)...

Локшин говорит: "В «Мастере и Маргарите» сказано: убей Иуду и Берлиоза и разгроми квартиру Латунского». И в фильме Бегемот перерезает глотку Бенгальскому. А в реальной жизни хохлотакфиры взрывают Дашу, Макса и Захара, охотятся за Маргаритой и Коцем, поджигают квартиру Татаренкова...

Он (фильм) часть той среды, которая плодит убийц. И после него непременно кого-нибудь убьют».

Бойся, дрожи, Холмогоров: Маргарита на метле и Кот-Бегемот на украинском боевом дроне уже вылетели за тобой...

Игорь Эйдман, «Телеграм»