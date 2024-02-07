Стало известно, чем намерен заниматься Залужный в случае отставки 5 7.02.2024, 12:39

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Валерий Залужный

Об этом он объявил своему ближайшему окружению.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в случае отставки собирается заняться своим здоровьем, а также, возможно, начать преподавательскую деятельность, пишет «Украинская правда».

По информации журналистов, об этом он объявил своему ближайшему окружению.

В конце декабря 2023 года стало известно, что Валерий Залужный защитил диссертацию по праву и получил научную степень доктора философии.

Защита состоялась в Одесской юридической академии, которую возглавляет экс-регионал Сергей Кивалов. Система отображает состояние защиты диссертации как «степень присуждена».

Ключевые слова показывают, что тема работы Залужного связана с военной дисциплиной, дисциплинарными проступками и взысканиями. В работах главнокомандующий ВСУ подписан как аспирант кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса академии Государственной пенитенциарной службы.

Тема диссертации главнокомандующего засекречена. На сайте указано, что она «составляет государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка» в соответствии со статьями 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4, утвержденными соответствующими приказами.

Слухи об увольнении Залужного — что известно

29 января СМИ сообщили о вероятном увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отверг эту информацию. Сам президент в своем вечернем обращении об отставке Залужного не упомянул.

По данным NYT, Зеленский все-таки планировал уволить главнокомандующего ВСУ, но изменил решение после того, как информация попала в СМИ. WP сообщала, что причина возможной отставки — разногласия из-за разных взглядов на мобилизацию в Украине.

The Economist писал, что Залужному предлагали должность секретаря Совета национальной безопасности Украины, однако он отказался, а заменить его якобы могут руководитель ГУР Кирилл Буданов или командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.