«А вот Лукашенко этим похвастаться не может» 3 7.02.2024, 12:45

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Белорус рассказал, почему режим боится Василя Быкова.

Читатель сайта Charter97.org из Минска отреагировал на преждевременное закрытие выставки «Васіль Быкаў. Жыццё праз абрысы і лініі» и рассказал, почему власти боятся настоящего народного писателя:

— В этом году белорусы будут отмечать 100-летие со дня рождения своего знаменитого писателя — Василя Быкова. По этому случаю государственный музей истории белорусской литературы подготовил литературно-художественную выставку «Васіль Быкаў. Жыццё праз абрысы і лініі». Она должна был работать с 25 января по 5 мая, но закроется уже 5 февраля.

В музее лишь кратко пояснили, что, мол, так вышло, неожиданно даже для них. На этот раз не были упомянуты даже обычные «технические причины». Минкульт молчит. И чем же народный писатель мог не угодить теперешней власти?

В советское время у Василя Быкова были непростые отношения с властями БССР. Лейтенант Быков, сам пройдя всю войну, в своих произведениях правдиво описал трагические военные события глазами участника. Власти же ждали от него описаний громких побед, разумеется, под мудрым руководством партии большевиков.

Но все равно руководство того времени не могло не признать большой талант писателя. Его произведения вошли в обязательную школьную программу. Помню, мы школьниками изучали повесть «Журавлиный крик», ходили на спектакль по повести «Знак беды».

Василь Быков остался верен своим принципам и во времена национального возрождения, вступив в Белорусский Народный Фронт. Писатель не скрывал своего критического отношения к режиму Лукашенко, еще в 1995 году назвав его хунтой. За это Быков подвергся преследованиям со стороны уже новой власти, лукашистской, и был вынужден уехать на чужбину.

Наш великий соотечественник умер в 2003 году. Я тогда был на похоронах. Гроб с телом Василя Быкова, покрытый национальным бело-красно-белым флагом, громада белорусов пронесла от Дома литературы по проспекту Скорины на Восточное кладбище.

Чем же народный писатель так страшен нынешнему режиму спустя 20 лет после своей смерти? Василь Быков дважды был на фронте — сначала на войне, затем в БНФ; он боролся за то, чтобы наш народ жил.

А вот Лукашенко этим похвастаться не может. На каком фронте воевал его отец, мы до сих пор не знаем. А сам нынешний усатый лидер воюет с белорусским народом только для того, чтобы еще хоть немного посидеть в своем роскошном дворце. Настоящий «знак беды» для белорусов...

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