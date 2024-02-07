Ракетный удар по Киеву: количество погибших и раненых увеличилось 2 7.02.2024, 12:50

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Появились новые данные о последствиях атаки РФ.

Стало известно о трех погибших в результате ракетной атаки россиян на Киев. Количество пострадавших также возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

По состоянию на 10:53 КГВА сообщила о том, что в результате ракетного удара по столице известно о 3 погибших и 14 раненых людях, впрочем, позже количество пострадавших возросло снова.

По состоянию на 11:22 известно о:

3 погибших;

21 травмированном.

Массированный обстрел Украины

Сегодня, 7 февраля, россияне совершили несколько ударов по территории Украины, применяя ударные БпЛА, крылатые, баллистические, а также зенитные управляемые ракеты. Всего было применено 64 средства воздушного нападения, а именно:

20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131;

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 10-ти самолетов Ту-95МС;

4 крылатые Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3;

3 крылатые ракеты морского базирования «Калибр»;

3 баллистические ракеты «Искандер-М»;

5 зенитных управляемых ракет С-300.

В общем противовоздушная оборона Украины уничтожила 44 воздушные цели. Во время защиты страны применялись зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

Как рассказывал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, ракеты маневрировали в западных областях Украины, в том числе и к польской границе.