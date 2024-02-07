Необычную статую Бен-Гуриона вернули на пляж в Тель-Авиве 7.02.2024, 13:05

Фотофакт.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи сообщил, что знаменитая статуя Давида Бен-Гуриона, стоящего на голове, вновь появилась на городском пляже, пишет сайт «Детали».

В сентябре прошлого года статуя на пляже «Фришман» была сожжена. В поджоге подозревали бездомного мужчину, который отрицал причастность к преступлению.

Хульдаи заявил: «Мы обещали, и она возвращается! Статуя Бен-Гуриона, одна из любимых в городе, вновь установлена на пляже. Статуя была отремонтирована тщательно и профессионально и, к моей радости, стала еще красивее. С сегодняшнего дня Бен-Гурион вернется, чтобы стоять на голове на своем естественном месте на пляже Тель-Авива – Яффо и вновь радовать жителей».

הבטחנו והוא חוזר!



פסל בן גוריון, אחד הפסלים האהובים בעיר, הוצב מחדש בחוף הים.



הפסל חודש בעבודה יסודית ומקצועית ולשמחתי חזר אפילו יפה עוד יותר. החל מהיום הוא חוזר לעמוד על ראשו במקומו הטבעי בחוף הים של תל אביב-יפו ולשוב לשמח את תושבי ותושבות העיר. pic.twitter.com/z2y2bLzghz — רון חולדאי (@Ron_Huldai) February 7, 2024