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Необычную статую Бен-Гуриона вернули на пляж в Тель-Авиве

  • 7.02.2024, 13:05
Необычную статую Бен-Гуриона вернули на пляж в Тель-Авиве

Фотофакт.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи сообщил, что знаменитая статуя Давида Бен-Гуриона, стоящего на голове, вновь появилась на городском пляже, пишет сайт «Детали».

В сентябре прошлого года статуя на пляже «Фришман» была сожжена. В поджоге подозревали бездомного мужчину, который отрицал причастность к преступлению.

Хульдаи заявил: «Мы обещали, и она возвращается! Статуя Бен-Гуриона, одна из любимых в городе, вновь установлена на пляже. Статуя была отремонтирована тщательно и профессионально и, к моей радости, стала еще красивее. С сегодняшнего дня Бен-Гурион вернется, чтобы стоять на голове на своем естественном месте на пляже Тель-Авива – Яффо и вновь радовать жителей».

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