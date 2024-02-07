Шенгенские визы для белорусов могут подорожать 4 7.02.2024, 13:15

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На сколько?

Еврокомиссия предложила повысить базовый сбор за шенгенскую визу на 12%. Если инициативу поддержат, стоимость оформления документа вырастет уже в этом году. Об этом говорится в соответствующем предложении на сайте ЕК.

Каждые три года Комиссии ЕС поручается оценить, необходимо ли пересмотреть визовые сборы, учитывая «объективные критерии», такие как уровень инфляции в ЕС и средние зарплаты государственных служащих. По мнению Еврокомиссии, в этом году такие критерии есть, поэтому из-за уровня инфляции в ЕС пересмотр сборов назрел.

Инициатива предполагает повышение пошлины для тех стран, которые не готовы сотрудничать с Евросоюзом по вопросу возвращения своих граждан, депортируемых из стран шенгенской зоны за незаконную миграцию и нарушение визового режима. Так, стоимость визы для граждан этих стран вырастет со 120 евро до 135, а в отдельных случаях со 160 евро до 180 евро.

При этом инициатива не затрагивает те страны, которые уже достигли соглашений об упрощении визового режима. Однако такое соглашение с Беларусью было частично приостановлено в ноябре 2021 года из-за мигрантского кризиса на границах Беларуси со странами ЕС.

В настоящее время шенген (вне зависимости от страны, которая выдает визу) стоит для белорусов 35 евро.

Напомним, ранее о повышении стоимости виз заявили в Польше.