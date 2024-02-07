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Ученые рассказали, что происходит в мозге влюбленного человека

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  • 7.02.2024, 13:27
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Ученые рассказали, что происходит в мозге влюбленного человека

Срабатывает особый механизм.

В мозге влюбленного срабатывает особый механизм, благодаря которому у человека возникает ощущение исключительности своего партнера. К таким выводам пришли ученые из университетов Канберры и Южной Австралии. Результаты опубликованы в журнале Behavioral Sciences (Behav Sci).

Исследователи попросили 1556 молодых людей, которые охарактеризовали себя как пребывающих в состоянии влюбленности, описать свои эмоциональные реакции на присутствие партнера. Также участников попросили сообщить, сколько времени они обычно проводят вместе с возлюбленным.

Ученые пришли к выводу, что при романтической любви срабатывает механизм, известный как система поведенческой активации (BAS). Он побуждает человека ставить своего партнера превыше всего остального. В основе системы поведенческой активации лежит повышение выработки гормонов окситоцина и дофамина.

Также исследователи объяснили, что несмотря на сильную связь влюбленности с эмоциями, эволюционной целью системы поведенческой активации является продолжение рода. Этот механизм побуждает людей сосредотачивать свое внимание исключительно друг на друге.

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