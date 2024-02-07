Россия трещит по периметру 1 Виктория Зубкова, planeta.press

7.02.2024, 13:35

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Еще одна такая «победа», и Кремль останется без Центральной Азии и Закавказья.

В сражении при Аускуле в 279 г. до н. э. армия царя Пирра вела наступление на войска римлян и сломила их сопротивление, однако потери были столь велики, что Пирр заметил: «Еще одна такая победа — и я останусь без войска». Так и появился фразеологизм — «пиррова победа», когда она достается слишком высокой ценой или когда локальная победа ведет к поражению в военной кампании.

Развязанная Путиным война — яркая иллюстрация «пирровой победы». Пока его армия пытается взять Авдеевку с 21 февраля 2022 года, диктатор теряет остатки влияния на постсоветском пространстве.

29–30 января в Брюсселе прошел инвестиционный форум ЕС и Центральной Азии с участием высокопоставленных чиновников, международных финансовых институтов и бизнеса. Среди целей было заявлено расширение и укрепление транспортных связей.

По итогам мероприятия ЕС взял обязательство инвестировать €10 млрд в соединяющий Европу и Центральную Азию Транскаспийский транспортный коридор через Закавказье и Турцию в обход РФ. Как подчеркнула Еврокомиссия, из-за войны «появилась особая срочность в поиске альтернативных надежных торговых путей между Европой и Азией, которые не проходят транзитом через Россию».

Центральная Азия зазывает европейские инвестиции, а не российские, вслед за которыми приходит российский оккупант.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев представил на форуме доклад о перспективах развития транспортной отрасли республики. Он подчеркнул ключевую роль Казахстана в транзите грузов и предложил использовать казахстанские площадки в качестве основного транзитного маршрута между Европой и Азией. Пригласил европейские компании принять участие в бизнес-форуме New Silk Way, который пройдет в июне в Астане, а также предложил организовать инвестиционный форум по партнерству между ЕС и Казахстаном в сентябре текущего года. В области гражданской авиации для развития отрасли и создания континентального транзитного хаба планируется передать европейским инвесторам под управление 22 аэропорта. Для укрепления морского флота и создания контейнерного хаба в порту Актау инвесторам обещает 171 га для развития терминальных мощностей. Казахстан рассматривает передачу морских портов Актау и Курык в доверительное управление на условиях ship-or-pay.

В октябре 2023 года министры иностранных дел стран Центральной Азии впервые встретились с представителями всех 27 стран европейских стран одновременно. Неформальная встреча состоялась в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Евросоюз «готов предложить странам Центральной Азии партнерство, чтобы превратить глобальные вызовы в совместные возможности», заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, подчеркнув желание вывести сотрудничество «на новый уровень». Участники приняли дорожную карту по углублению связей между ЕС и Центральной Азией.

Ранее, в конце сентября, в Берлине состоялся саммит центральноазиатских стран и Германии. 23 октября в Люксембурге также состоялось 20-е заседание совета по сотрудничеству ЕС и Казахстана.

Встреча в Люксембурге являлась частью подготовки к первому формальному саммиту ЕС — Центральная Азия, который состоится в апреле в Узбекистане. В нем примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

2 февраля президент Украины сообщил о разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Зеленский поблагодарил за гуманитарную помощь, проинформировал о работе по реализации украинской «формулы мира» и подготовке к Глобальному саммиту мира, сообщил о заседании Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей, которое проходило в тот день в Киеве. Президенты обсудили активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога.

Роспропаганда пытается убедить в том, что Касым-Жомарт Токаев якобы стал переговорщиком между Россией и Западом. Якобы «звонок Токаеву стал сигналом того, что Зеленский готов переговариваться с Кремлем». Пропагандисты уверяют, что «Зеленский выбрал Токаева еще и потому что у него очень доверительные отношения с Путиным».

Настолько «доверительные», что, например, Казахстан в 2023 году удвоил поставки нефти в обход России. Главными обходными путями для казахстанской нефти стали азербайджанский нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан и грузинский порт Батуми, а также трубопровод «Дружба».

Или такие же «доверительные», как с Реджепом Эрдоганом.

В Турции на днях состоялся Форум по восстановлению Украины. Программа предусматривала презентации турецких подрядных компаний, рабочие встречи Украинско-турецкого делового совета (DEIK), а также двусторонние встречи, в частности, вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова с министром торговли Турции Омером Болатом и министром транспорта и инфраструктуры Абдулкадиром Уралоглу. В состав украинской делегации вошли представители Мининфраструктуры, ГП «Администрация морских портов Украины», ПАО «Украинская железная дорога», Госагентства по вопросам восстановления и развития инфраструктуры Украины.

30 января стало известно, что США готовы вернуть Турцию в программу по производству истребителей F-35, если удастся решить вопрос с приобретенными Анкарой российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400. Не удивимся, если в конечном счете российские комплексы окажутся в Украине, как и остальная военная техника и вооружения из других стран, например, Эквадора. 10 января президент страны Даниэль Нобоа сообщил, что Эквадор передаст США технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на сумму в $200 млн. Сомневаемся, что Турция откажется разменять ЗРС на участие в программе создания F-35, из которой была исключена в 2019 году после приобретения российских комплексов.

А еще США заявили о желании работать с Турцией над открытием черноморских проливов. «Мы хотим работать с прибрежными странами Черного моря, включая Турцию, над условиями, позволяющими уйти от состояния конфликта, в рамках которого Турция как попечитель Конвенции Монтрё воспользовалась положениями этой конвенции», — заявили в Пентагоне. Вашингтон добивается того, чтобы «полностью открыть Черное море для коммерческого судоходства».

Виктория Зубкова, planeta.press