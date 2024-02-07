ЕС введет санкции против «десятков белорусских и российских офицеров» 7.02.2024, 13:37

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Санкции могут быть введены ко второй годовщине начала вторжения РФ в Украину.

Европейский союз (ЕС) планирует включить «несколько десятков белорусских и российских офицеров» в 13-й пакет санкций, приуроченный ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщил портал EUobserver со ссылкой на нескольких дипломатов (имена не называются).

Помимо белорусских и российских военных, санкции будут введены против граждан РФ, причастных к похищениям украинских детей, отмечается в публикации.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 6 февраля в Европарламенте, что очередной пакет санкций будет принят к «символической» дате 24 февраля, она считает, что ограничения «уже ослабили» Россию.

Демократические силы Беларуси неоднократно призывали западных партнеров синхронизировать санкции в отношении режима Александра Лукашенко и Кремля.