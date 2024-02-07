СМИ: Беларусь снабдила РФ установками по производству двигателей для танков Т-90М «Прорыв» 1 7.02.2024, 13:52

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Новая линия должна увеличить выпуск в три раза.

Российское предприятие «Челябинский тракторный завод — Уралтрак» («ЧТЗ») запустило новую линию производства с установками для азотирования белорусского производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На «ЧТЗ» запустили участок ионно-плазменного азотирования коленвалов для танковых двигателей. Заявляется, что новая линия должна позволить втрое увеличить выпуск коленвалов. Благодаря этому РФ планирует нарастить производство дизельных двигателей для танков Т-72Б3 и Т-90М «Прорыв».

Начальник производства дизельных двигателей «ЧТЗ-Уралтрак» Олег Терентьев заявил, что установки для производства были приобретены в Беларуси. Сейчас линия производства на «ЧТЗ» будет отрабатывать новую технологию работы, будут определять режим работы установки и только после этого начнется серийное производство деталей для танковых двигателей В-92С2.

В Defense Express добавляют, что такой пример является показателем, насколько РФ зависит от своих сателлитов.