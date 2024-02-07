закрыть
7 февраля 2024, среда, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Беларусь снабдила РФ установками по производству двигателей для танков Т-90М «Прорыв»

1
  • 7.02.2024, 13:52
  • 1,616
СМИ: Беларусь снабдила РФ установками по производству двигателей для танков Т-90М «Прорыв»

Новая линия должна увеличить выпуск в три раза.

Российское предприятие «Челябинский тракторный завод — Уралтрак» («ЧТЗ») запустило новую линию производства с установками для азотирования белорусского производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На «ЧТЗ» запустили участок ионно-плазменного азотирования коленвалов для танковых двигателей. Заявляется, что новая линия должна позволить втрое увеличить выпуск коленвалов. Благодаря этому РФ планирует нарастить производство дизельных двигателей для танков Т-72Б3 и Т-90М «Прорыв».

Начальник производства дизельных двигателей «ЧТЗ-Уралтрак» Олег Терентьев заявил, что установки для производства были приобретены в Беларуси. Сейчас линия производства на «ЧТЗ» будет отрабатывать новую технологию работы, будут определять режим работы установки и только после этого начнется серийное производство деталей для танковых двигателей В-92С2.

В Defense Express добавляют, что такой пример является показателем, насколько РФ зависит от своих сателлитов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид
Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров