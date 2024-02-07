Главная доносчица РФ Мизулина заставила студента извиняться за неудобный вопрос об армии 2 7.02.2024, 13:59

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Екатерина Мизулина

На глазах у целого зала.

На фоне все большего ужесточения цензуры в российском сегменте интернета в руках у таких персонажей, как серийная доносчица Екатерина Мизулина концентрируется все большее власти.

Прикрываясь заботой о «цифровой безопасности», она организовала настоящую травлю неугодных кремлевскому режиму лидеров мнений, передает nv.ua.

При этом жертвами этого «интернет-инквизитора» становятся не только российские «селебрити», но и любой, кто посмеет ей хоть как-то перечить, в чем смог убедиться на собственной шкуре студент Уральского федерального университета, решивший покритиковать отправку на войну против Украины неподготовленного «пушечного мяса» из числа срочников.

В частности, во время открытой встречи в актовом зале вуза он поинтересовался, не стоит ли отменить в РФ призыв, оставив лишь контрактную армию.

«Может он сейчас извинится, прежде чем его привлекут к ответственности? За дискридитацию нашей армии», — ответила Мизулина, после чего большинство зрителей поддержало ее аплодисментами, а незадачливому студенту пришлось публично просить у нее прощения.

Стоит также отметить, что последнее время под жернова репрессий попадают даже сверхлояльные Кремлю артисты, в том числе и ярые сторонники российской агрессии против Украины Николай Басков и Филипп Киркоров.