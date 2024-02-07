Белоруска сражается за выход в финал испанской «Фабрики звезд» 1 7.02.2024, 14:47

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Руслана Панчишина

Она смогла выделиться среди более 13 тысяч человек со всей Испании.

Белоруска Руслана Панчишина принимает участие в 12-м сезоне реалити-шоу Operacion Triunfo — испанской версии проекта, известного в странах СНГ как «Фабрика звезд», пишет сайт «Беларусь и мир».

Нынешний сезон стартовал 20 ноября 2023 года и завершится в конце февраля 2024 года. На прослушивания проекта пришли более 13 тысяч человек со всей страны. Из них отобрали 18 участников.

Конкурсанты живут и обучаются вокалу, танцам, сценическому мастерству в школе-студии, оборудованной множеством видеокамер. Еженедельно они выступают в концерте, и по результатам постепенно отсеиваются.

Кто уходит и кто остается в проекте, решают жюри, наставники, зрители и даже сами участники. В конце концов определится лишь один победитель, который получит 100 тысяч евро на запись своих дисков.

Концерты показывают на платном видеосервисе Amazon Prime Video. Однако ежедневную жизнь и тренировки конкурсантов транслируют бесплатно онлайн на YouTube. Камеры отключают лишь на ночь и на время концертов.

К данному моменту из 18 участников осталось 7. Наша 18-летняя соотечественница входит в их число. Правда, на этом этапе она в числе еще трех конкурсантов номинирована на вылет. Следующий концерт состоится 12 февраля.

Руслана Панчишина росла в Беларуси, но уже давно переехала с семьей в Испанию, на Тенерифе, хотя сейчас живет и учится в Мадриде. Поет с детства, выступает в группах, увлекается бас-гитарой, ей нравятся рок, соул, R&B.

Она с успехом приняла участие уже в более 30 музыкальных конкурсах в Германии, Италии, Польше, Франции, России, Беларуси и Испании. Например, в Беларуси — в отборах на детское «Евровидение», в Испании — в La Voz Kids.