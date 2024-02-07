Украинская Рада поддержала законопроект об усилении мобилизации 7 7.02.2024, 14:49

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Ко второму чтению будут вноситься поправки.

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации, сообщает unian.net.

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета» (регистрационный номер 10449) поддержало 243 народных депутата (при необходимых минимум 226).

Ко второму чтению народные депутаты Украины будут вносить поправки.

По законопроекту докладывал в сессионном зале Верховной Рады Украины министр обороны Украины Рустем Умеров.

Украинское правительство в конце января передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. Предыдущую версию, которая была внесена в конце декабря 2023 года правительство отозвало из-за критики законопроекта в парламенте и обществе.

В обновленном законопроекте прописано освобождение от военной службы людей, имеющих инвалидность любой группы. Кроме того, предложено снизить призывной возраст до 25 лет (сейчас составляет 27), отменить срочную службу и ввести электронный кабинет военнообязанного.