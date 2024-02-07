В Березинском районе маршрутка врезалась в отбойник: восемь человек в больницах 9 7.02.2024, 14:53

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Микроавтобус был на «лысой» резине.

Маршрутка, в которой было 10 пассажиров, врезалась в дорожное ограждение на трассе М4. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома. Следователи заявили, что микроавтобус был на «лысой» резине, а водитель отвлекался на телефон.

Авария произошла сегодня, 7 февраля, около 8.50 на 130-м километре трассы М4 (Минск — Могилев) вблизи деревни Василевщина. 31-летний могилевчанин, управляя маршрутным такси, по предварительной информации, не справился с управлением. При перестроении из правой полосы движения в левую автомобиль занесло. Маршрутка врезалась в дорожное ограждение.

В момент аварии в микроавтобусе находились десять пассажиров.

Как позже сообщили в Минздраве, восемь человек госпитализированы. У пострадавших диагностированы сочетанные травмы: черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы, ссадины мягких тканей лица.

В СК установили, что резина на передней оси микроавтобуса не пригодна для эксплуатации ввиду износа.

«По предварительной информации, водитель маршрутки во время движения отвлекался на мобильный телефон. Пассажиры делали ему замечания и даже засняли это на камеру мобильного телефона за несколько секунд до аварии», — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, привлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси.