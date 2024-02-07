Латвия вернула обязательную службу в армии 4 7.02.2024, 15:19

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Из-за угрозы нападения РФ.

Власти Латвии вернули обязательную службу в вооруженных силах страны из-за угрозы нападения России, заявил глава МИД республики Кришьянис Кариньш.

«Мы используем это, чтобы увеличить размер нашего активного и готового [военного] резерва», — сказал Кариньш The Telegraph. По его словам, усиление обороны должно послать Москве сигнал о том, что базы Латвии и ее европейских союзников прикрыты.

План страны состоит в том, чтобы иметь боеспособные силы численностью до 61 тыс. человек, которые будут разделены на действующие войска и резервные части. «Мы должны быть в таком состоянии готовности, чтобы российские генералы и российские политические классы ясно видели, что движение в Европу невозможно», — пояснил глава МИД Латвии.

Обязательный призыв на военную службу в Латвии отменили в 2007 году. С тех пор в стране была только профессиональная армия. Однако весной 2023-го Сейм Латвии утвердил закон о службе государственной обороны, который вернул обязательный призыв с 1 января этого года.

Теперь все граждане Латвии мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, в том числе проживающие за границей, должны будут отслужить год. Те, кто откажется служить, могут быть оштрафованы или отправлены в тюрьму. Исключения будут сделаны для людей с проблемами со здоровьем, родителей-одиночек и имеющих двойное гражданство, кто уже отслужил в другой стране.

Всем призванным на службу будет выплачиваться ежемесячное жалование в размере 300 евро. За все время службы солдатам-срочникам разрешат брать отпуск продолжительностью до одного месяца. Призывники будут собраны в профессиональные подразделения, в которых им обеспечат полную экипировку для ведения боевых действий.

С момента возобновления призыва в Латвии на военную службу прибыло достаточное количество добровольцев, поэтому властям не пришлось дополнительно призывать людей для пополнения рядов, отмечает The Telegraph.