Политтехнолог: Лукашенко безумствует и понимает, что за ним придут 3 7.02.2024, 16:05

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Все его последние действия говорят о страхе.

Украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен в интервью «24 каналу» выразил мнение, что все последние репрессивные законы Лукашенко связаны со страхом:

— Лукашенко четко понимает, что через некоторое время за ним придут. Он очень боится белорусских добровольцев, которые воюют в Украине.

Стоит вспомнить, что в начале полномасштабной войны большинство белорусов не хотело идти воевать против Украины. Поэтому Лукашенко имеет боится:

— Он максимально закручивает гайки, это свидетельствует о страхе. У Лукашенко начались «чистки». Он безумствует, «зачищает» и понимает, что за ним довольно скоро придут