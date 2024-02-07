Политтехнолог: Лукашенко безумствует и понимает, что за ним придут

Политтехнолог: Лукашенко безумствует и понимает, что за ним придут3
- 7.02.2024, 16:05
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Все его последние действия говорят о страхе.
Украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен в интервью «24 каналу» выразил мнение, что все последние репрессивные законы Лукашенко связаны со страхом:
— Лукашенко четко понимает, что через некоторое время за ним придут. Он очень боится белорусских добровольцев, которые воюют в Украине.
Стоит вспомнить, что в начале полномасштабной войны большинство белорусов не хотело идти воевать против Украины. Поэтому Лукашенко имеет боится:
— Он максимально закручивает гайки, это свидетельствует о страхе. У Лукашенко начались «чистки». Он безумствует, «зачищает» и понимает, что за ним довольно скоро придут