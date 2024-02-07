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По Харькову нанесли удар северокорейскими баллистическими ракетами

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  • 7.02.2024, 16:44
  • 4,452
По Харькову нанесли удар северокорейскими баллистическими ракетами

Украинская полиция определила тип.

Россия использовала для удара по Харькову утром 7 февраля тактические баллистические ракеты KN-23, предоставленные Северной Кореей. Их обломки обнаружили на территории промышленной зоны.

Как пишет «Обозреватель», об этом сообщил руководитель следственного отдела полиции Харьковщины Сергей Болвинов. По его словам, произведены в КНДР были две из пяти ракет, запущенных по Харькову.

«Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов – это северокорейские ракеты HWASON 11GA (KN-23)», – рассказал Болвинов.

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