Кадыров и Журавель
- Телеграм-канал «День опричника»
- 7.02.2024, 17:18
- 2,552
Российские правоохранительные органы затаили очередную обиду на чеченский неприкасаемый клан?
Квинтэссенция понятия прав российского гражданина в одной бумажке от чиновника — аппарат уполномоченного по правам человека в РФ заявил, что сын главы Чечни Адам Кадыров не избивал Никиту Журавеля в грозненском СИЗО.
Всем все показалось. И кадры с жестоким издевательством малолетки над задержанным, и фактическое признание их подлинности со стороны папаши.
Те, кто думает, что теперь российские правоохранительные органы затаили очередную обиду на чеченский неприкасаемый клан, ошибаются.
Силовики равнодушно и цинично разделили с ним мораторий на насилие, ведь и прошедший пытки шваброй в иркутской колонии Тахиржон Бакиев умер «сам ни с того ни с сего».
Однако в стране, где давно наплевали на верховенство права и здравый смысл, рано или поздно гадюка встанет на пути жабы.
Телеграм-канал «День опричника»