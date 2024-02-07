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Кадыров и Журавель

  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 7.02.2024, 17:18
  • 2,552
Кадыров и Журавель

Российские правоохранительные органы затаили очередную обиду на чеченский неприкасаемый клан?

Квинтэссенция понятия прав российского гражданина в одной бумажке от чиновника — аппарат уполномоченного по правам человека в РФ заявил, что сын главы Чечни Адам Кадыров не избивал Никиту Журавеля в грозненском СИЗО.

Всем все показалось. И кадры с жестоким издевательством малолетки над задержанным, и фактическое признание их подлинности со стороны папаши.

Те, кто думает, что теперь российские правоохранительные органы затаили очередную обиду на чеченский неприкасаемый клан, ошибаются.

Силовики равнодушно и цинично разделили с ним мораторий на насилие, ведь и прошедший пытки шваброй в иркутской колонии Тахиржон Бакиев умер «сам ни с того ни с сего».

Однако в стране, где давно наплевали на верховенство права и здравый смысл, рано или поздно гадюка встанет на пути жабы.

Телеграм-канал «День опричника»

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