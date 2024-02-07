Видео с плавающего кладбища под Барановичами взорвало TikTok 1 7.02.2024, 17:25

2,916

Пользователи социальной сети активно обсуждают его.

Кадры с городского кладбища в деревне Лесино житель Барановичей выложил в сеть 6 февраля. На них видно, в какое грязное месиво превратилось кладбище из-за оттепели и ненастной погоды, заметил bar24.by.

Видео буквально взорвало TikTok, набрав за сутки более 270 тысяч просмотров.

Пользователи социальной сети активно обсуждают его. Одни сочувствуют незавидной участи покойников, отмечая, «как обидно в конце пути лежать в болоте».