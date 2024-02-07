закрыть
7 февраля 2024, среда, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Видео с плавающего кладбища под Барановичами взорвало TikTok

1
  • 7.02.2024, 17:25
  • 2,916
Видео с плавающего кладбища под Барановичами взорвало TikTok

Пользователи социальной сети активно обсуждают его.

Кадры с городского кладбища в деревне Лесино житель Барановичей выложил в сеть 6 февраля. На них видно, в какое грязное месиво превратилось кладбище из-за оттепели и ненастной погоды, заметил bar24.by.

Видео буквально взорвало TikTok, набрав за сутки более 270 тысяч просмотров.

Пользователи социальной сети активно обсуждают его. Одни сочувствуют незавидной участи покойников, отмечая, «как обидно в конце пути лежать в болоте».

@____vano____

♬ оригинальный звук - Ivan Ivanik

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид
Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров