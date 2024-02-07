Названы политики, которым доверяют украинцы
- 7.02.2024, 17:34
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Рейтинг недоверия возглавили Тимошенко и Арестович.
Президент Украины Владимир Зеленский опередил других украинских политиков и общественных деятелей по уровню доверия среди населения. Ему доверяют 69% граждан, свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова, который проводился с 19 по 25 января 2024 года.
Показатель доверия к президенту почти не изменился по сравнению с декабрем 2023 года (70,7%).
По данным Центра Разумкова, не доверяют президенту 24,5% респондентов, баланс доверия-недоверия составил 44,5%. Самый высокий показатель доверия к президенту фиксировался в феврале-марте 2023 года — 84,9%, после чего начал падать.
Чаще всего респонденты, по данным опросов в январе, выражают доверие к следующим политикам, чиновникам и общественным деятелям, кроме Зеленского:
Виталий Ким — 58%;
Сергей Притула — 54%;
Дмитрий Кулеба — 50%.
Больше всего не доверяют таким деятелям:
Юлия Тимошенко — 80,5%;
Алексей Арестович — 79,2%;
Юрий Бойко — 78,2%;
Петр Порошенко — 69,8%.