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Названы политики, которым доверяют украинцы

  • 7.02.2024, 17:34
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Названы политики, которым доверяют украинцы
Виталий Ким

Рейтинг недоверия возглавили Тимошенко и Арестович.

Президент Украины Владимир Зеленский опередил других украинских политиков и общественных деятелей по уровню доверия среди населения. Ему доверяют 69% граждан, свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова, который проводился с 19 по 25 января 2024 года.

Показатель доверия к президенту почти не изменился по сравнению с декабрем 2023 года (70,7%).

По данным Центра Разумкова, не доверяют президенту 24,5% респондентов, баланс доверия-недоверия составил 44,5%. Самый высокий показатель доверия к президенту фиксировался в феврале-марте 2023 года — 84,9%, после чего начал падать.

Чаще всего респонденты, по данным опросов в январе, выражают доверие к следующим политикам, чиновникам и общественным деятелям, кроме Зеленского:

Виталий Ким — 58%;

Сергей Притула — 54%;

Дмитрий Кулеба — 50%.

Больше всего не доверяют таким деятелям:

Юлия Тимошенко — 80,5%;

Алексей Арестович — 79,2%;

Юрий Бойко — 78,2%;

Петр Порошенко — 69,8%.

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