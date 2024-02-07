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Задержанный в Армении белорус попросил политическое убежище

  • 7.02.2024, 17:58
  • 2,574
Задержанный в Армении белорус попросил политическое убежище
Ярослав Новиков

Его задержали по запросу лукашенковских силовиков.

Беларус Ярослав Новиков, задержанный в Армении по запросу белорусских властей, обратился за политическим убежищем.

«Мы посоветовались, и он уже подал заявление о получении убежища, потому что есть серьезные опасения о его преследовании в случае передачи в Беларусь и новых обвинениях», – сказал «Радыё Свабода» юрист Хельсинкской ассоциации в Армении Араик Папикян.

Напомним, Ярослава задержали 2 февраля на грузинско-армянской границе, так как он находился в межгосударственном розыске.

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