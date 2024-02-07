Военный эксперт рассказал о планах НАТО «по освобождению России от путинского режима» 2 7.02.2024, 18:17

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Роман Свитан

«Ляжет первым».

Если разгорится военный конфликт между НАТО и РФ, спровоцированный Путиным, то как будут развиваться события дальше, спросил у Романа Свитана журналист «24 канала». Военный эксперт ответил, что у НАТО уже готов план по развалу РФ и «освобождение» территорий будет происходить в определенной последовательности.

«Планы эти есть, причем натовцы планируют начать «освобождение» России от путинского режима с так называемой Калининградской области. На этот город много кто претендует, но реально, конечно, поляки, скорее всего, одни из основных претендентов, то есть Кролевец - это одна из первостепенных задач тех же поляков. Почему? Потому что это хороший выход в Балтийское море, довольно-таки неплохая гавань», - высказал свой прогноз по перспективам РФ военный эксперт.

При этом полковник ВСУ объяснил, почему развал РФ начнется с Калининграда: «Калининградский анклав ляжет первым, причем это вопрос не месяца: он ляжет за пару дней. Не выдержит та часть Балтийского флота, которая там есть, и авиации там не хватит, и сил и средств для того, чтобы противостоять некоторым военным действиям натовских стран у них недостаточно. У россиян будет своя проблема: как успеть убежать за Урал, рассосаться по Сибири в режиме рассредоточения от ударов натовских дальних средств поражения».