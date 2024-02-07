Белоруска заработала 18 тысяч рублей премии за один танец 1 7.02.2024, 18:26

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Девушка работает в пиццерии.

В TikTok-аккаунте белорусского Domino’s 5 февраля выложили видео с танцующей работницей Катей. Пресс-служба компании предложила подписчикам оставлять комментарии под постом и пообещала выдать девушке премию, соразмерную количеству оставленных сообщений. Премиальный счетчик остановили на отметке в 18 тысяч.

По состоянию на 7 февраля под роликом с танцующей Катей более 50 тысяч комментариев. Его просмотрели свыше 3 млн пользователей. 50 тысяч рублей премии сотрудница не получит — в Domino’s сообщили, что остановили «счетчик» на отметке в 18 тысяч.

«Мы сделали стоп на 18k комментов. Премии и видео быть», — уточнили в пресс-службе компании.