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Белоруска заработала 18 тысяч рублей премии за один танец

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  • 7.02.2024, 18:26
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Белоруска заработала 18 тысяч рублей премии за один танец

Девушка работает в пиццерии.

В TikTok-аккаунте белорусского Domino’s 5 февраля выложили видео с танцующей работницей Катей. Пресс-служба компании предложила подписчикам оставлять комментарии под постом и пообещала выдать девушке премию, соразмерную количеству оставленных сообщений. Премиальный счетчик остановили на отметке в 18 тысяч.

@dominosby Вы так просили дать Кате премию, поэтому.. #dominosbelarus #dominospizza ♬ оригинальный звук - Spotify $-$

По состоянию на 7 февраля под роликом с танцующей Катей более 50 тысяч комментариев. Его просмотрели свыше 3 млн пользователей. 50 тысяч рублей премии сотрудница не получит — в Domino’s сообщили, что остановили «счетчик» на отметке в 18 тысяч.

«Мы сделали стоп на 18k комментов. Премии и видео быть», — уточнили в пресс-службе компании.

@dominosby Ответ пользователю @Doctor Мы сделали стоп на 18k комментов, премии и видео быть! Скоро 🔜 #dominosbelarus #dominospizza ♬ оригинальный звук - Domino’s pizza в Беларуси

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