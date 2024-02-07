Медведев заявил об отсутствии у РФ шансов в обычной войне с НАТО 7.02.2024, 19:10

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Зампред Совета безопасности РФ пообещал устроить «ядерный апокалипсис».

Россия не сможет выстоять в полномасштабной войне с НАТО, используя обычные средства борьбы, поэтому ей придется применить ядерное оружие, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что в последнее время политики и главкомы армий западных государств активно призывают готовиться к войне с Россией, хотя в Москве «многократно говорили об отсутствии планов конфликта со странами НАТО и ЕС».

Медведев назвал это «опасной болтовней», отметив, что, если такая война все же случится, она не пойдет по сценарию, который Россия выбрала для Украины, то есть «не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ».

Он напомнил, что НАТО — это огромный военный блок с совокупной численностью населения 1 млрд человек и военным бюджетом $1,5 трлн. «Поэтому, ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет асимметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. <...> И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему», — заявил Медведев.

После начала войны в Украине зампред Совбеза стал основным рупором ядерной риторики Кремля и даже пугал уничтожением всей цивилизации в случае угрозы существованию России. «Мир без России нам не нужен», — подчеркивал он. Также Медведев заявлял, что Кремль начнет ядерную войну, если потерпит поражение в Украине, обозначал условия для такого удара и грозил нападением на Великобританию из-за соглашения о гарантиях безопасности с Киевом.

19 января председатель военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр заявил о неизбежности войны с Россией. По его словам, всем странам блока нужно готовиться к тому, что она начнется в течение ближайших 20 лет. С похожим призывом выступили главкомы армий и министры обороны уже 10 европейских государств: Великобритании, Норвегии, Дании, Нидерландов, Швеции, Германии, Польши, Чехии, Бельгии и Эстонии.