Кондитер из Барановичей отправил на конкурс антигравитационный торт 7.02.2024, 19:15

Максим Балабанович

Он что, правда летает в воздухе?

Молодой барановичский кондитер Максим Балабанович принимает участие в Международном чемпионате по антигравитационным тортам, который проходит в Москве. Он представляет на конкурсе свое изделие — торт с эффектом «парения в воздухе», пишет «Наш край».

Учащийся третьего курса Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза Максим Балабанович участвует в номинации «Детский антигравитационный торт» и презентует «воздушный» съедобный торт весом 13 кг.

— Искусство антигравитации в кондитерском мире активно развивается, дает возможность воплощать нестандартные идеи и подходы при изготовлении кулинарных шедевров. В результате торты за счет своей конструкции умеют «парить» в воздухе, на вид они невесомы, и иногда даже кажется, что торт вот-вот упадет, — рассказал конкурсант.

За кажущейся легкостью воздушной композиции стоит большая работа — скрупулезный чертеж, в котором детально прорисована конструкция с указанием размеров. В изделии также используются пищевой сухой лед и светодиодная подсветка.

На чемпионате по антигравитационным тортам, который проходит 7−8 февраля, покажут 100 тортов от 66 разных кондитеров, но Максим — единственный из них, кто представляет Беларусь.