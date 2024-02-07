Путин отложил свой визит в Турцию 8 7.02.2024, 19:59

5,128

Фота: Getty Images

Визит был запланирован на 12 февраля.

Визит российского диктатора Владимира Путина в Турцию отложили. Вероятно, он посетит Анкару в конце апреля — начале мая.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным дипломатического источника ТАСС в Турции, визит Путина в Анкару, который планировал на 12 февраля, отложен. В то же время, другие подробности не раскрываются.

В комментарии пропагандистскому изданию пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить вышеупомянутую информацию, поскольку «никаких терминов (официально, - ред.) не объявляли». В то же время он добавил, что подготовка к контактам на высшем уровне продолжается.

Позже источник ТАСС в Анкаре добавил, что визит Путина в Турцию, предварительно, состоится в конце апреля — начале мая.