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ЦНС: КГБ Беларуси давит на украинцев, проживающих в стране

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  • 7.02.2024, 20:08
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ЦНС: КГБ Беларуси давит на украинцев, проживающих в стране

Лукашисты хотят привлечь их к сотрудничеству.

Силовые структуры Беларуси осуществляют давление на украинцев, проживающих в стране. Они склоняют их к сотрудничеству.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«В соседней стране, которая фактически оккупирована Кремлем, местное КГБ проводит фильтрационные действия в отношении украинцев», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедший месяц участились случаи вызова украинцев на допрос, а также обыски у наших сограждан. Белорусские спецслужбы ищут среди украинцев информаторов и планируют наоборот привлечь их к сотрудничеству.

«Такие действия в очередной раз указывают на соучастие минского режима в этой войне против Украины», - добавили в ЦНС.

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