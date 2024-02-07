Люди начали выбрасывать почти два миллиарда тонн пищи в год 5 7.02.2024, 20:12

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И богатые, и бедные.

С 2004 по 2014 год потери продуктов питания в мире увеличились на 24 процента и достигли 1,92 миллиарда тонн в год.

Алессандро Гатто из Вагенингенского университета и Максим Чепелев из Университета Пердью совместно создали актуальную глобальную базу данных о продуктовых потерях в 121 стране. Они использовали устаревшую базу ФАО и дополнили ее данными из базы GTAP-FBS о потоках товаров и услуг между регионами, а также информацией о землепользовании, водопользовании и выбросах парниковых газов.

Исследование выявило, что в бедных странах основные потери происходят на ранних этапах производственных цепочек из-за недостаточного холодильного оборудования и низкой эффективности фермерских операций. В развитых странах же основные потери приходятся на уровне потребителей из-за утилизации излишков.

С 2004 по 2014 год потери продуктов питания в мире увеличились на 24 процента и достигли 1,92 миллиарда тонн в год. Это приводит к ежедневным потерям в размере 775 килокалорий на душу населения мира, среди которых 550 килокалорий теряются в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары.

Почти 20 процентов мировых сельскохозяйственных земель и водных ресурсов используются для производства продовольствия, которое в итоге выбрасывается. Это приводит к выбросам в атмосферу 1,8 миллиарда тонн в CO2-эквиваленте.

Эти выводы подчеркивают необходимость принятия мер для сокращения потерь продуктов питания на всех уровнях производства и потребления. Работа исследователей опубликована в журнале Nature Food, предоставляя базу для дальнейших действий по борьбе с растущими расходами и экологическими проблемами, связанными с потерями продуктов питания.