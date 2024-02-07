Разрушенный в 2022-м Гостомельский мост полностью открыли для транспорта
- 7.02.2024, 20:19
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Фото до и после.
В Киевской области 7 февраля открыли движение по правому проезду восстановленного моста через речку Ирпень, который обеспечивает сообщение между столицей и Бучей. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
134-метровый мост был разрушен в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Пока велись строительные работы, транспорт мог двигаться временной переправой, обустроенной в апреле 2022 года – после деоккупации Киевской области.
Восстановление моста начали летом 2022 года, а в январе 2024-го открыли проезд транспорта по левой части моста.
Таким образом, транспортное сообщение между Киевом и Гостомелем на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин полностью восстановлено.
Мост имеет четыре полосы движения и два тротуара. Ширина проезжей части –18 м.
Учитывая высокую интенсивность движения на этом участке трассы, работы продолжаются. Нужно завершить еще земляные работы, водоотвод и благоустройство, нанести разметку на правой части моста.
В пределах капитального ремонта моста:
→ демонтировали разрушенные конструкции
→ установили опоры и балки пролетного строения
→ провели бетонирование и гидроизоляцию
→ заасфальтировали проезжую часть
→ обустроили перильное и барьерное ограждения
→ сделали освещение