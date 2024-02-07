Разрушенный в 2022-м Гостомельский мост полностью открыли для транспорта 7.02.2024, 20:19

2,686

Фото до и после.

В Киевской области 7 февраля открыли движение по правому проезду восстановленного моста через речку Ирпень, который обеспечивает сообщение между столицей и Бучей. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

134-метровый мост был разрушен в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Гостомельский мост в 2022 году. Фото – Мининфраструктуры

Гостомельский мост в 2022 году. Фото – Мининфраструктуры

Пока велись строительные работы, транспорт мог двигаться временной переправой, обустроенной в апреле 2022 года – после деоккупации Киевской области.

Восстановление моста начали летом 2022 года, а в январе 2024-го открыли проезд транспорта по левой части моста.

Таким образом, транспортное сообщение между Киевом и Гостомелем на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин полностью восстановлено.

Мост имеет четыре полосы движения и два тротуара. Ширина проезжей части –18 м.

Гостомельский мост в 2024 году. Фото – Мининфраструктуры

Гостомельский мост в 2024 году. Фото – Мининфраструктуры

Учитывая высокую интенсивность движения на этом участке трассы, работы продолжаются. Нужно завершить еще земляные работы, водоотвод и благоустройство, нанести разметку на правой части моста.

В пределах капитального ремонта моста:

→ демонтировали разрушенные конструкции

→ установили опоры и балки пролетного строения

→ провели бетонирование и гидроизоляцию

→ заасфальтировали проезжую часть

→ обустроили перильное и барьерное ограждения

→ сделали освещение