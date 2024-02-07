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Власти Чернигова планируют назвать улицу и переулок в честь Калиновского

  • 7.02.2024, 20:57
Власти Чернигова планируют назвать улицу и переулок в честь Калиновского

Улица в честь белорусского героя может появиться и во Львове.

В украинском городе Чернигове планируют переименовать ещё 21 улицу и 3 переулка. Такое решение собираются принять «с целью проведения политики очищения городского пространства от топонимов, которые прославляют, увековечивают, пропагандируют или символизируют Российскую Федерацию и Республику Беларусь». Опубликован проект документа.

Из него следует, что улицу и переулок, названных в честь советского героя Смирнова, собираются переименовать в честь национального героя Беларуси, руководителя освободительного восстания 1863-1864 годов Кастуся Калиновского. Проект решения вынесут на рассмотрение ближайшей сессии городского совета.

В этом году как раз в Чернигове проходила выставка, посвященная погибшим белорусским добровольцам, под названием «С Украиной в сердце». На ее открытии присутствовали представители местной военной и гражданской администрации.

Тем временем властям Львова предлагают назвать в городе одну из улиц в честь Калиновского.

В Беларуси режим Лукашенко ведёт борьбу с памятью о Кастусе Калиновском, снова переписывается история.

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