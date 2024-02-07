Зеленский провел встречу с Боррелем 7.02.2024, 21:12

Что обсуждали.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем. Об этом идет речь на сайте президента Украины.

«Спасибо за визит вашей команды в Украину. Спасибо за поддержку украинского народа. Вы всегда были с нами в трудные моменты. Во времена сложных вызовов вы всегда были на стороне Украины, украинцев в нашей борьбе за жизнь, суверенитет и независимость», - отметил Зеленский.

Собеседники обсудили сотрудничество Украины и ЕС в сфере безопасности, в том числе первоочередные потребности украинских Сил обороны и важность ускорения реализации плана ЕС по поставке в Украину 1 миллиона артиллерийских боеприпасов.

Высокий представитель ЕС заверил, что до конца текущего года в Украину будет доставлен 1 миллион артиллерийских боеприпасов. Он также отметил важность продления финансовой поддержки Украины со стороны ЕС.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости определить Украину приоритетным направлением экспорта артиллерийских боеприпасов и увеличить количество заказов и контрактов на их производство со стороны государств — членов ЕС.

«Прекратить экспорт артиллерийских боеприпасов в третьи страны ЕС — это единственно возможное правильное решение при современных вызовах безопасности», - отметил он.

Владимир Зеленский и Жозеп Боррель также обсудили законопроект об усилении мобилизации, принятый сегодня Верховной Радой Украины в первом чтении.

«Для меня большая честь быть снова принятым президентом Украины Владимиром Зеленским. Он попросил дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы ПВО. Мобилизация дополнительной военной техники ЕС для Украины является моим главным приоритетом. Мы должны сделать больше и сделать это быстрее», - заявил после встречи Боррель.